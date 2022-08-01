رئيس نادي القاسم: الانسحاب من الدوري مرهوناً بتوفير الدعم

2022/08/01 | 13:15 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع- حسين عمار أكد رئيس الهيئة الإدارية لنادي القاسم حسين الكعبي، أن الرجوع عن قرار الانسحاب من منافسات الدوري الممتاز مرهون بتوفير الدعم المالي من قبل محافظ بابل.وقال الكعبي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، إن" النادي على مدى ثلاثة مواسم يفتقر للدعم المالي ولم يتم تخصيص اي مبلغ بتعاقب المحافظين، علماً، أن نادي القاسم الرياضي هو الممثل الوحيد لمحافظة بابل ".وأضاف الكعبي، أن" أقرب المحافظات هي محافظة كربلاء التي تبعد عن بابل 35 كم تتمتع بالتخصيص المالي الجيد "، مبيناً، أن " محافظ بابل قدم وعداً عن طريق المعاون بإرسال دعم خلال الأسبوع الحالي، وقامت إدارة نادي كربلاء بالتعاقد مع جهاز تدريبي بناءً على تصريح المحافظ ".وتابع الكعبي، أن" النادي بحاجة لمبلغ يتراوح من 750 مليون دينار الى مليار دينار ؛ كون النادي ينشط بعدة ألعاب اضافةً لكره القدم ".





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