شاهد بالفيديو.. كل المواطنين هم درجة واحدة ولا فرق ولا تمييز في المواطنة بيهم

2022/08/01 | 13:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dnauFKAwqBg

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