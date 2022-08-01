2022/08/01 | 13:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3ALt_gT3aj4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحوار الكامل مع السياسي العراقي المخضرم محمود عثمان | المعادلة مع عبد السمع عزاوي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحوار الكامل مع السياسي العراقي المخضرم محمود عثمان | المعادلة مع عبد السمع عزاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).