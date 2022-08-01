الشيخ فاخر آل دويخ أحد شيوخ آل الغزي يعلن إنضمامه إلى ثورة عاشوراء

2022/08/01 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/بغداد أعلن الشيخ فاخر آل دويخ أحد شيوخ آل الغزي ،اليوم الاثنين، إنضمامه إلى تظاهرات مؤيدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال الشيخ فاخر ، في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، “بسم الله الرحمن […]

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