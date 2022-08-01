الكويت تصدر مرسوماً بتشكيل حكومة جديدة تتضمن 12 وزيراً

2022/08/01 | 14:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدر الديوان الأميري الكويتي، الاثنين، 1 آب، 2022، مرسوما بتشكيل حكومة جديدة تتضمن 12...

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