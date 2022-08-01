حراك عشائري واسع يدعو الصدر الى عدم الانجرار وراء الفتنة

2022/08/01 | 14:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: دعا شيوخ ووجهاء عشائر عربية في العراق، القوى السياسية إلى حفظ الدماء العراقية و...

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