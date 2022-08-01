العبادي يدعو الكتل السياسية إلى الحوار

2022/08/01 | 14:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رحب رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الاثنين، بدعوات الحوار، فيما اكد دعمه للتفاهمات.

وقال العبادي في تغريدة “ارحب بدعوات الحوار، وهي دليل حكمة جميع الاطراف”.

واضاف، “لقد دعوت للحوار والتفاهم مراراً، واليوم اجدد الدعوة وأبارك وأدعم أي تفاهمات للحل أياً كانت نتائجها، ما دامت تحفظ أمن واستقرار العراق وشعبه ورفاهية مواطنيه”.

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