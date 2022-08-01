الكويت.. مرسوم بتشكيل حكومة جديدة تضم 12 وزيرا

2022/08/01 | 14:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدر مرسوم أميري في الكويت بتشكيل حكومة جديدة مكونة من 12 وزيرا، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

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