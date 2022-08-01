مخالفون للقانون.. ضبط رؤساء وأعضاء اتحادات ونقابات عمالية في نينوى

2022/08/01 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاثنين، ضبط رؤساء وأعضاء اتحاداتٍ

ونقاباتٍ عماليَّةٍ في نينوى؛

لمُخالفتهم القانون.

وذكرت الدائرة في بيان، أنَّ "ملاكات

مُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة

تمكَّنت

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