2022/08/01 | 14:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس ائتلاف "النصر" حيدر العبادي،

اليوم الاثنين، الأحزاب السياسية إلى

الحوار والتفاهمات مهما كانت النتائج

لحفظ أمن العراق واستقراره.

وقال العبادي في تغريدة على منصة تويتر،

"أرحب بدعوات الحوار، وه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("مهما كانت النتائج".. العبادي يجدد دعوته للحوار) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("مهما كانت النتائج".. العبادي يجدد دعوته للحوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).