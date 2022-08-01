ليست على جدولها المعلن.. مصدران لـCNN: من المتوقع أن تزور بيلوسي تايوان رغم التحذيرات

2022/08/01 | 14:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مصدران، أحدهما مسؤول حكومي في تايوان والآخر مسؤول أمريكي، إنه من المتوقع أن تزور رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تايوان كجزء من جولتها في آسيا.

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