اللحظات الأولى لاستهداف طائرة مسيرة عجلة مدنية في السليمانية (فيديو)

2022/08/01 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ السليمانية

اظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، الاثنين، اللحظات الأولى لاستهداف طائرة مسيرة عجلة مدنية في السليمانية.

وأفاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الاثنين،باستهداف طائرة مسيرة لعجلة مدنية في قضاء رانية بالسليمانية وأنباء عن سقوط ضحايا.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "طائرة مسيرة استهدفت عجلة مدنية في قضاء رانية في محافظة السليمانية وأنباء عن سقوط ضحايا".

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