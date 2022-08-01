طائرة مسيرة تستهدف عجلة مدنية في قضاء رانية بالسليمانية (صورة)

2022/08/01 | 14:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ السليمانية

أفاد مصدر امني، اليوم الاثنين،باستهداف طائرة مسيرة لعجلة مدنية في قضاء رانية بالسليمانية وأنباء عن سقوط ضحايا.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "طائرة مسيرة استهدفت عجلة مدنية في قضاء رانية في محافظة السليمانية وأنباء عن سقوط ضحايا".

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