نادي الخليج السعودي يتعاقد مع مدرب حراس مرمى عراقي

2022/08/01 | 14:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن نادي الخليج السعودي، تعاقده مع مدرب حراس المرمى العراقي كاظم ناصر، للأشراف على حراس فرق اليد.وقدمت الهيئة الإدارية لنادي الخليج السعودي بشكل رسمي المدرب كاظم ناصر ليشرف على تدريب حراس مرمى الفريق للموسم 2023-2022.ولن يكون ناصر المدرب العراق الوحيد ف الدوري السعودي الموسم المقبل، حث سبق وأن أعلن نادي ضمك […]

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