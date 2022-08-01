العمل تعلن اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر آب

2022/08/01 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

اعلنت وزاره العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الاثنين، اطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر آب.

وذكر بيان للوزارة "باشراف مباشر من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعيه /وكالة القاضي سالار عبد الستار، اعلنت عن صرف رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر آب 2022".

واضافت ان "الدائرة استكملت جميع الاجراءات المتعلقه باطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لديها ابتداء من الساعه الثانية عشر ونصف من مساء يوم الاثنين الموافق الاول من آب الحالي".

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