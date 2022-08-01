الموارد المائية تتخذ خطوات عاجلة لمعالجة ارتفاع الملوحة في شط العرب

2022/08/01 | 14:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، تسجيل زيادة كبيرة بنسبة ملوحة شط العرب مؤخراً، وفيما حددت السبب، أكدت اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذا الارتفاع.

وقال مدير الموارد المائية في محافظة البصرة، جمعة شياع، لوكالة الأنباء العراقية إن "مياه شط العرب سجلت في الفترة الأخيرة زيادة كبيرة في نسبة الملوحة، والسبب الرئيس لذلك هو المد القادم من دول الخليج العربي بسبب التغيرات المناخية والاضطرابات الجوية التي حدثت في دول الخليح العربي وهي الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وإيران".

وأكد، أن "التغيرات المناخية مثل الأمطار والسيول والفيضانات التي تحدث هذه الأيام في دول الخليج العربي أثرت في محافظة البصرة بصورة كبيرة ومباشرة، لأن شط العرب مرتبط مباشرة بالخليج العربي"، مبيناً أن "المد في هكذا اضطرابات جوية ومناخية يكون هائلاً وعالياً جداً، لذلك ترتفع نسبة الملوحة في مياه شط العرب".

وعن المعالجات المتبعة لحل هذه المشكلة، أوضح شياع، أن "ارتفاع نسبة ملوحة في مياه شط العرب تعد مشكلة كبيرة جداً وتأثيرها يكون سلبياً ومباشراً في المواطن البصري، من حيث التلوث والأمراض ونفوق الأسماك وغيرها".

وأكد، أن "هناك توجهاً سريعاً للحد من ارتفاع نسبة الملوحة في مياه شط العرب، منها زيادة نسبة الإطلاقات المائية وبصورة سريعة إذ وصلت إلى 94 متراً مكعباً بالثانية، إضافة إلى توجيه العاملين في مديرية ماء البصرة بعدم استخدام مياه شط العرب نهائياً خلال هذه الفترة، واستخدام مياه قناة شط العرب الأروائية وقناة البدعة خلال الشهرين المقبلين"، مبيناً، أن "العمل يستمر بهذا التوجيه إلى أن تنتهي مشكلة التغيرات المناخية".

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