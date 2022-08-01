في النهرِ الدافئ صار القاربُ كفّاً

2022/08/01 | 14:09 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العبور إلى البرزخ

الموتُ مفتاحُ الأقفالالتي طَالما بَحثتُ عنهامقهوراً بفكرة الموتِإلى أن حُمِلتُ فجأةً فوقَ الأكتافمثلَ تلّحُجّ بي في الأضرحةِ ثم أنزلتني يدُ الدفّانِ الخشنةِإلى الحفرةِ الوعرةيا للوحشةِوهم ينثرونَ التُرابَ فوقَ التُراب.

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الكفن

سلاحُ الموتى الوحيد.

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صافٍ

صافٍ مثل جلد شمعةٍ أُشارك تلويحاتِ الشموعالتي كانت يوماً:لأعياد الميلادللعبللذكرىللموتأُشاركها حتى الاحتراق والانطفاء.

لقد نجوت حين أغلقتُ عيني غير فاهٍ لأحداستمعتُ فقط:وجدتني مذموماً منهوباًمن غرفتي إلى آخر الشارعلقد تخلّصت من اجترارٍ شرهِعندما رميت صندوق النيّات فـي النهر...صافٍ أيّها النهرمثلَ لُعاب طفلمثلَ صندوقيمثلَ غضبي الذي كان شرارة بريئة.

منذُ ذلك الوقت تعلّمت كيفَ تنتحر الأسرار العابرةحدود النافدة.

الذين سرقونياشتريتُهم نكتةَ ضاحكةأُدغدغ بها أصابعي الثكلى.

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طيف العطش

تحملُ النساء الجِرارمعصوباتِ الرأس بشالاتٍ ملطَّخة بالطينأثر الماء باقٍ في جيوبهنمحاولة لمناغاة طيف العطشالذي يروي البساتين بالأسرار والعشبأقفُ تحتَ فيءِ نخلةٍ ثم أستظلُّ وأنتظرُ هذا الشروقأشمّ الزهور عن قربمثلَ حقول نعناع تعجّ الرائحة بالجوحيث يهمس الظلّ للنهركأنه يدغدغ ساق النخلليهبط على العشبعلى أثر زقزقة العصافير، يطير الصباح، على جنح سعفة ليضربَ موعداً مع الغيم، هكذا نتداخل مثلَ خيط يلفُّ حزمة من الزهور.

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غير أنَ ثمن الخطوةِ آه

أطيرُ بلا جناحين مثلَ الهواءومع كلّ مرّةً أحلّقُ فيهاأنكبُّ على وجهي كفرخِ عصفورٍمحاولاً الوصول إلى الفردوس الأعلىالذي يُشبه ثمرةً في رأس شجرة.





في النهرِ الدافئ صار القاربُ كفّاًمحتضناً العابرين الى الضفةِ الأخرىيمسكهم مثلَ حفنة رملويرشّهم على جرفِ النهرليكونوا كومة صَدف.

ما زلتُ ضائعاً في المحطّاتأُغطّي جراحي بالتصبّرمثلما يغطّي المسافرون الأثاث بالشراشف.

الأفكار المتشعّبةُ في الرأسِتشبهُ سلاسل في قدمِ سجينأجرُّها مثلَ كرة حديديةغير أنَ ثمن الخطوةِ آه.

تمنّيتُ أن تقطفني امرأةمن حقول الأوهام هذهوتتركني في كأس ماء أشُمها وتشُمّنيحتى أرتقي جنائن من يديها.

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الحياة جنةٍ مغلقة

في الأرجاءكان الجوُّ معتِمًا والرِّيحُ تقلِّبُ شُجيرات الغابغير مكترثةٍ لهبوب الورق المنثورعلى جرف البحيرةِفي البدايةِكان السَّرابُ شلالًا يمدُّ الطريق بالتيهكأيِّ ضائعٍ رحتُ أُفتّشُ بكلماتٍ فضفاضةٍعن نقطةٍ دالّةٍ للرجوعفي النِّهايةِ أبكاني لهاثُ طيرٍسرقت فراخَهُ كومةُ مراهقينلا أعرفُ كيف تواسَى الطيورلكنني أعرِفُأنَّ الحياة جنّة مغلقة.

* شاعر من العراق

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