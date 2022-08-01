الأمين العام لأوبك: 12 تريليون دولار استثمارات نفطية يحتاجها العالم في ربع قرن

2022/08/01 | 14:09 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت - مباشر: قال الأمين العام الجديد لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هيثم الغيص، إن العالم بحاجة لاستثمارات نفطية تقدر بـ12 تريليون دولار خلال الـ25 عاماً المقبلة بخلاف الطاقات الأخرى.وأكد الغيص أن النفط والغاز سيظلان ركيزة أساسية للطاقة، …

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