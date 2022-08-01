2022/08/01 | 14:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول اعلام مكتب “الشهيد الصدر” في محافظة النجف، عدي العذاري، إن تظاهرات واعتصام أتباع التيار لا علاقة لها بدعم أو تأمين حكومة مصطفى الكاظمي، كما قلل من المخاوف بشأن وقوع صدام مسلح مع أنصار الإطار التنسيقي، حيث من المقرر تنظيم تظاهرة ايضاً قرب المنطقة الخضراء.

وقال العذاري، إن “النجف مدينة مقدسة وآمنة، لذلك لا تكون فيها تظاهرات”.

وأضاف أن “تظاهرات عصر اليوم ستكون في مراكز المحافظات وهي مساندة لاعتصام الخضراء، ولايوجد اي اعتصام آخر في المحافظات”.

وأضاف أن الحديث عن أن تظاهرة الصدريين هي لحماية الكاظمي “كلام غير صحيح ولا أساس له”.

وعن تظاهرة الإطار التنسيقي المقرر انطلاقها عصر اليوم أيضا، والتحذيرات من وقوع صدام بين الجانبين، ذكر العذاري، أن “الإطار التنسيقي ليس لديه جمهور مدني، وإنما سيستخدم الحشد الشعبي، فلا مجال لأي حرب أهلية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مكتب الصدر: الإطار التنسيقي لا يمتلك جمهوراً مدنياً وسيستخدم الحشد الشعبي!) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مكتب الصدر: الإطار التنسيقي لا يمتلك جمهوراً مدنياً وسيستخدم الحشد الشعبي!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).