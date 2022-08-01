2022/08/01 | 14:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد القبض على متهم بابتزاز فتاة الكترونيا وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبلغ من المال.

وذكر بيان لمديرية مكافحة الاجرام :” ان القبض على المتهم تم في كمين محكم ، بعد ان استنجدت مشتكية بمفارز مكتب الحرية لمكافحة الاجرام ، لتعرضها لابتزاز الكتروني من قبل أحد الأشخاص وتهديدها بنشر صورها ومساومتها مقابل مبلغ مليون ونصف المليون دينار “.

واضاف :” تم تدوين اقوال المتهم وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٣٠ من قانون العقوبات”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مبتز الكتروني ساوم فتاة في بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مبتز الكتروني ساوم فتاة في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).