النفط العراقية تبلغ موظفاتها بإخلاء مقر الوزارة.. والسبب!

2022/08/01 | 14:13 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجهت وزارة النفط العراقية، يوم الإثنين، موظفاتها بإخلاء مقر الوزارة على الفور، والعودة إلى منازلهم.

وقال موظفون في الوزارة، إن مديرين عامين دائرة التدريب والتطوير والفنية والإدارة والمحاسبة والاستكشاف والقانونية.

وأضافوا أن التوجيه جاء حرصاً على سلامة الموظفين، خشية وقوع أي تطور بالأحداث.

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