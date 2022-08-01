'السماح لفئة واحدة'.. توجيه أمني بشأن دخول الخضراء من جهة المطار

2022/08/01 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

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مصدر أمني: الدخول من طريق المطار باتجاه مدخل الخضراء فقط لحاملي باجات الخضراء

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