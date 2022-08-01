نجم هوليوود جوني ديب يبيع لوحاته في مزاد مقابل 3.6 مليون دولار

2022/08/01 | 14:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاجأ نجم هوليوود جوني ديب جمهوره، بالإعلان عن بيع مجموعة من لوحاته التي رسمها وتندرج ضمن فن الـ”بوب آرت” مقابل 3.6 مليون دولار، حيث سجلت منافسات كبيرة للحصول عليها.وتم بيع اللوحات الفردية بمقابل قدره 4800 دولار، بينما بيعت المجموعة … Readmore

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