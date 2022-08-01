نانسي بيلوسي في آسيا مع محطة حساسة محتملة في تايوان

2022/08/01 | 14:18 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم مارتن ابوغاو تزور رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي سنغافورة الاثنين المحطة الأولى في جولة آسيوية لها قد تشمل تايوان ما قد يسمم العلاقات المتوترة أصلا بين بكين وواشنطن.ووصلت بيلوسي إلى سنغافورة، أول محطة ضمن جولتها، حيث دعاها … Readmore

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