الإطار التنسيقي الشيعي في العراق

2022/08/01 | 14:38 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الإطار التنسيقي" ائتلاف سياسي عراقي تشكل في أكتوبر/تشرين الأول 2021 من قوى شيعية بهدف تشكيل حكومة محاصصة توافقية، وعارضه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مطالبا بحكومة أغلبية سياسية.

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