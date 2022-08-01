حريق ’كبير’ يلتهم بناية قرب ساحة الوثبة وسط بغداد (فيديو)

2022/08/01 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

اندلع حريق، اليوم الاثنين،في بناية قرب ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد.

وأظهر مقطع فيديو حصلت عليه (بغداد اليوم)، اندلاع حريق يطال بناية قرب ساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد.

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