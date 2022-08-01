العدل تقاضي وزير المالية لعدم صرف مبالغ لفئة معينة من موظفيها

2022/08/01 | 15:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أقام وزير العدل سالار عبد الستار محمد، اليوم الاثنين، دعوة قضائية ضد وزير المالية علي علاوي بشأن صرف حوافز موظفي دائرة التنفيذ.وقال مدير عام دائرة التنفيذ بشار احمد محمد حسب بيان لوزارة العدل تلقته (بغداد اليوم)، ان ‏" وزير العدل والادارة العامة للتنفيذ سعى منذ مدة ‏ليست بالقصيرة الى حسم صرف مبالغ حوافز مبالغ ‏موظفي الدائرة ومديرياتها وفق الاجراءات القانونية".واضاف المدير العام ، انه "تم أقامة دعوى امام محكمة بداءة الرصافة بهدف ‏استحصال قرار قضائي يتيح لوزارة العدل صرف مبالغ ‏الحوافز بشكل مستمر".

واوصح "تم تعيين يوم 25 اب الجاري ‏موعداً للنظر بالجلسة الاولى".

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