2022/08/01 | 15:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أقام وزير العدل سالار عبد الستار محمد، ‏اضافة لوظيفته، الاثنين، 1 آب، 2022، دعوة...

ظهرت المقالة وزير العدل يرفع دعوى قضائية ضد وزارة المالية أولاً على المسلة.

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