بعد ارتفاعها في 7 أشهر.. إلى أين تتجه بورصات الخليج خلال أغسطس؟

2022/08/01 | 15:04 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: ارتفعت بورصات الخليج خلال تعاملات السبعة أشهر الأولى من العام الجاري، مدعومة بإعلان أغلب الشركات الكبرى عن نتائج أعمال مبشّرة إضافة لصعود أسعار النفط والإبطاء المتوقع لوتيرة رفع أسعار الفائدة، وهي العوامل التي شجّعت المستثمرين …

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