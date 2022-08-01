جولة مباحثات بين العراق وسوريا لتعزيز التعاون الثقافي

2022/08/01 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت جولة مباحثات، اليوم الاثنين،

في العاصمة السورية دمشق، بين الوفدين

العراقي والسوري، لمناقشة سبل التعاون

الثقافي والفني بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الثقافة، تلقته وكالة

نون الخبرية، أن "العاصم

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