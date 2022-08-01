وزير العدل يقيم دعوى قضائية ضد وزارة المالية

2022/08/01 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير العدل، اليوم الاثنين، اقامة

دعوى قضائية ضد وزارة المالية

الاتحادية ‏بشأن صرف حوافز موظفي دائرة

التنفيذ .

وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "وزير العدل سالار عبد

الستار محمد،

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