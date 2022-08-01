الامن الوطني يلقي القبض على (31) متهماً بقضايا الإبتزاز الإلكتروني خلال شهرين

2022/08/01 | 15:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الامن الوطني، الاثنين،

القبض على (31) متهماً بقضايا الإبتزاز

الإلكتروني خلال شهرين.

وقال الجهاز في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، انه "بعد ورود شكاوى من

المواطنين بخصوص تعرضهم لحالات إبتزاز

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