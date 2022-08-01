تسلسل زمني.. متى بدأت روسيا بسلب ذهب السودان؟

2022/08/01 | 15:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحقيق CNN الخط الزمني الذي بدأت فيه روسيا التواطؤ مع القيادة العسكرية السودانية لتهريب ما تساوي قيمته مليارات الدولارات من الذهب، في محاولة لتحصين روسيا ضد العقوبات الغربية المتزايدة ودعم جهود موسكو الحربية في أوكرانيا.

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