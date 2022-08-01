وزارة المالية: المباشرة بتمويل رواتب المتقاعدين لشهر اب

2022/08/01 | 15:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

باشرت وزارة المالية / دائرة المحاسبة ، اليوم الاثنين ، ١ / اب ٢٠٢٢ ، تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر اب .

إذ أكدت الوزارة على إداراتي مصرفي الرافدين والرشيد و هيأة التقاعد الوطنية لإستكمال إجراءات دفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري عبر بطاقات الدفع الالكتروني .

فيما تدعو الوزارة كافة المتقاعدين المدني والعسكري ممن ستصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف و منافذ الصرف الالي في بغداد والمحافظات لإستلام رواتبهم .

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