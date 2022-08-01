2022/08/01 | 15:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pzi1f4WQFLY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جموع المتظاهرين من أنصار الإطار التنسيقي تصل الى منطقة الجادرية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. جموع المتظاهرين من أنصار الإطار التنسيقي تصل الى منطقة الجادرية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).