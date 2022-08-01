وسط حراك داخلي لحل أزمة العراق.. الإطار التنسيقي يدعو للتظاهر والصدر يطلب دعم المحافظات ويشترط للتفاوض

2022/08/01 | 15:20 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة التابعة للإطار التنسيقي الشيعي بالعراق إلى التظاهر اليوم الاثنين "دفاعا عن الدولة" بينما يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم في مقر البرلمان.

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