2022/08/01 | 16:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصدر ينفي صحة تدوينة منسوبة له دعت إلى الانسحاب من البرلمان المركز الخبري الوطني.

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