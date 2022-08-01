قوباد طالباني يدعو لمحاربة الروتين والاستمرار في الإصلاح الإداري

2022/08/01 | 16:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني على ضرورة استمرار الإصلاح الإداري في مؤسسات الاقليم وجاءت تصريحات طالباني خلال لقائه برئاسة ديوان رئاسة مجلس الوزراء والدوائر التابعة […]

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