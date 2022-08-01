أحداث آب.. بدء توافد المتظاهرين إلى جسر المعلق للمشاركة بتظاهرات دعم الشرعية

2022/08/01 | 16:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: الاثنين 1 آب 2022 بدء توافد المتظاهرين إلى جسر المعلق للمشاركة بتظاهرات دعم الشرعية...

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بدء توافد المتظاهرين إلى جسر المعلق للمشاركة بتظاهرات دعم الشرعية أولاً على المسلة.

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