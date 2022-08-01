2022/08/01 | 16:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أصدر صلاح العبيدي، المتحدث الرسمي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، بياناً...

ظهرت المقالة المتحدث باسم زعيم التيار الصدري: دعوات الاطاريين للحوار محاولة للاحتيال أولاً على المسلة.

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