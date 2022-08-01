بايدن يؤكد التزام الولايات المتحدة بعالم خال من الأسلحة النووية

2022/08/01 | 16:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي، جو بايدن، أن الولايات المتحدة تجدد التزامها بالعمل على هدف الوصول إلى "عالم خال من الأسلحة النووية".

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