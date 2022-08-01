تفاؤل أمريكي باتفاق قريب في النزاع البحري بين لبنان وإسرائيل

2022/08/01 | 16:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال آموس هوكشتاين المسؤول الأمريكي الذي يتوسط في نزاع حدودي بحري بين لبنان وإسرائيل اليوم الاثنين إنه لا يزال متفائلاً بإحراز تقدم نحو اتفاق ويتطلع للعودة إلى المنطقة للتوصل إلى “ترتيب نهائي”.

وأدلى هوكشتاين بهذه التصريحات بعد لقاء مع كبار القادة اللبنانيين في القصر الجمهوري، في الوقت الذي يضغط يكثف فيه الجهود للتوصل إلى اتفاق نادر بين الدولتين العدوتين من شأنه أن يسمح لهما بتطوير موارد الطاقة البحرية.

وقال هوكشتاين “ما زلت متفائلاً بأننا نستطيع إحراز تقدم مستمر كما فعلنا على مدى الأسابيع العديدة الماضية وأتطلع إلى التمكن من العودة إلى المنطقة لإجراء الترتيب النهائي”.

ولم يصدر تعليق بعد من المسؤولين اللبنانيين.



ورفع رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي إبهامه لأعلى عند خروجه من الاجتماع الذي ضم الرئيس ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري.

وكثفت الولايات المتحدة في 2020 جهودها طويلة الأمد للتوسط في اتفاق بين إسرائيل ولبنان عبر محادثات غير مباشرة.

وتصاعدت التوترات بشأن هذه القضية في يونيو (حزيران) عندما وصلت سفينة إلى منطقة يعتبرها لبنان جزءاً من المنطقة المتنازع عليها لبدء تطوير حقل لإسرائيل.

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