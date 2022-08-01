2022/08/01 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ديوان الوقف السني ينهي خدمات ’سعد كمبش’ رسمياً (وثيقة)

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