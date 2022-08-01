منفذ قانوني يتيح عقد جلسات البرلمان العراقي خارج العاصمة

2022/08/01 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، امكانية عقد جلسات البرلمان في محافظة أخرى او في كردستان بعد اقامة انصار الصدر اعصاماً مفتوحاً في مبنى مجلس النواب.

وقال التميمي لـ (بغداد اليوم)، إنه "يجوز ان تعقد جلسات البرلمان خارج العاصمة بدلالة المادة 21 من نظام البرلمان الداخلي التي قالت تنعقد جلسات البرلمان في بغداد ويمكن عقدها في أماكن أخرى عند الاقتضاء".

واضاف، ان "النص أجاز ان تعقد في محافظة أخرى ولفظة الاماكن فيها شمول لكل المحافظات حتى محافظات اقليم كردستان اي يمكن أن تعقد عند الضرورة في اي محافظة غير بغداد".

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