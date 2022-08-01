حقيقة إخلاء موظفي وزارة النفط بسبب الظروف الراهنة

2022/08/01 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

كشفت وزارة النفط، اليوم الاثنين، عن حقيقة إخلاء موظفيها بسبب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

وذكر المكتب الاعلامي للوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن وزارة النفط تنفي ما تناقلته بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من اخلاء لموظفي الوزارة".

وأضاف أن "الوزارة تهيب بوسائل الاعلام توخي الدقة في نشر وتداول المعلومات، وان تتحمل المسؤولية الاخلاقية والمهنية والوطنية، وعدم الانجرار وراء بث الاشاعات المغرضة لاهداف ومصالح ضيقة، تضر بالصالح العام".

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