الأمن يقطع طرقاً مؤدية للجسر المعلق وسط بغداد

2022/08/01 | 16:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قطعت القوات الأمنية، اليوم الاثنين، بعض الطرق المؤدية إلى الجسر المعلق وسط العاصمة بغداد؛ تزامناً مع تظاهرة مرتقبة لأنصار الإطار التنسيقي.وقالت وسائل اعلام محلية، إن “القوات الأمنية قطعت بعض الطرق المؤدية الى جسر المعلق”.

ودعا الإطار التنسيقي جماهيره إلى التظاهر اليوم الاثنين، بهدف “دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة”.

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