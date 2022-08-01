بالصور:العتبة الحسينية ترفع راية الامام الحسين عليه السلام في مرقد السيدة زينب بسوريا

2022/08/01 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة اليوم الاثنين انها قامت برفع

راية ياحسين السوداء على مرقد السيدة

زينب في الجمهورية العربية السورية

تزامنا مع بدء شهر محرم الحرام

وقال مسؤول التبليغ الديني

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