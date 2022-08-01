الاستحقاق الانتخابي كما تراه أحزاب السلطة وما يقضي به الدستور - الجزء الاول

2022/08/01 | 17:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.علي الرفيعي

اولا: دأبت الاحزاب المتحكمة بالقرار

السياسي في العراق (احزاب السلطة) منذ

تشريع دستور عام 2005 وتشكيل اول حكومة

وحتى اليوم عل تبرير تحكمها بالقرار

السياسي في البلاد وما نتج وينتج

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