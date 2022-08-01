أقلعت بطيّارين وعادت بواحد فقط.. غموض يلف رحلة جوية بعد هبوط طائرة اضطراريًا في كارولينا الشمالية

2022/08/01 | 17:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل قفز؟ هل سقط؟ هل حدث شيء آخر لمساعد طيار في منتصف الطريق؟ هذه أسئلة تواجه المحققين في كارولينا الشمالية، بعدما سقط من طائرة صغيرة في منتصف الهواء.عثر على جثته على بعد عدة أميال من المطار حيث هبطت الطائرة.مراسلة CNN ناديا روميرو تنقل لكم التفاصيل.

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