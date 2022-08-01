مكافحة حريق اندلع داخل بناية تجارية وسط بغداد

2022/08/01 | 17:01 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، مكافحة حريق اندلع داخل بناية تجارية وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان تلقته وكالة خبر برس (واخ)، أن “فرق الدفاع المدني استنفرت لمكافحة حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية في منطقة شارع الرشيد وسط العاصمة بغداد”.



وأضافت، أن “الحريق أدى إلى إلحاق أضرار مادية”.

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